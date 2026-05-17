Матч «Ротор» — «Чайка» сам самым посещаемым в последнем туре Первой лиги

Прошедший в Волгограде матч «Ротор» — «Чайка» стал не только очень результативным (волгоградцы забили гостям 5 безответных мячей), но и самым посещаемым в заключительном туре. На «Волгоград Арене» 16 мая 2026 года собрались 16693 зрителя. На втором месте встреча «Черноморца» и «Урала», на которую пришло в два раз меньше людей: 8342 болельщика. На третьем месте игра в Туле местного «Арсенала» с московской «Родиной». Ее увидели 4820 зрителя.