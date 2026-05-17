В Холмогоровке столкнулись два автомобиля, у одного из пострадавших заметили кровь на голове

В Холмогоровке на перекрёстке в сторону Калининграда столкнулись два автомобиля, у одной из машин очевидцы видели семью с ребёнком. Об этом читатели рассказали «Клопс» в воскресенье, 17 мая.
Об аварии стало известно примерно в 15:30. По словам свидетелей, женщина сидела в открытом багажнике, рядом стоял мужчина с травмой головы и следами крови на футболке. На руках у него был ребёнок.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе ДТП собирается пробка: машины стоят на старых светлогорской и зеленоградской трассах.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше