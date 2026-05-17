Болельщики "быков" приехали поддержать "Ростов" в матче с "Зенитом"

В Ростове начался матч, который определит судьбу золотых медалей чемпионата России по футболу.
Примерно за час до начала матча выглянуло солнце. Болельщики местной команды посчитали это хорошим знаком.
— Обязательно победим, — говорят болельщики «Ростова» — отец и сын, — которые приехали на матч из Волгодонска. — «Ростов» должен побеждать в каждом матче, радовать фанатов, тем более на родном поле. А «Зениту» будет тяжело. Чемпионство еще надо заслужить!
А вот и болельщики «быков» — специально приехали из Краснодара, чтобы поддержать южных соседей в битве с «Зенитом».
— Сегодня два южных клуба должны объединиться и победить «Зенит»! — считает Инна, болельщица «Краснодара». — Но Краснодар все равно столица Юга!
Спорный тезис, но сейчас «Краснодар» действительно стабильно играет лучше «Ростова» и еще претендует на победу в Кубке России. Так что для команды с Кубани не все еще потеряно в этом сезоне.
— А «Зенит» будет чемпионом! Вот увидите — один гол забьет Вендел! — говорит болельщик «Зенита» из Ростова-на-Дону по имени Алексей. Его сын пришел с атрибутикой «Ростова». Говорят, в семье ссоры по этому поводу не возникает. Когда играет «Зенит», болеют за него, когда «Ростов» — за него. А сегодня болеют за оба клуба. Такое тоже возможно.
Болельщики «Зенита», кстати, приехали в Ростов даже с Алтая.
— Мы должны победить, больше ничего не может быть! — говорит болельщик Илья, приехавший с Дальнего Востока на поезде поболеть за любимый клуб.
Многие уверены, что для «Зенита» матч будет легкой прогулкой. И начало матча это подтверждает. Уже на 15-й минуте в штрафной «Ростова» судья усмотрел нарушение и назначил пенальти, который уверенно реализовал нападающий питерского клуба Александр Соболев.