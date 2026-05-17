Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция проверила торговые центры Перми на нахождение в них вечером подростков

Полицейские провели профилактические беседы с 450 несовершеннолетними.

Источник: Комсомольская правда

В Перми сотрудники городского УМВД России провели масштабные вечерние рейды в крупных торговых центрах Перми. Рейды прошли в целях обеспечения общественного порядка и пресечения правонарушений в молодежной среде.

Особое внимание полицейские обращали на ребят, собирающихся в торговых центрах и рядом с ними. Во время рейдов они провели профилактические беседы с более чем 450 подростками. Сотрудники полиции напомнили несовершеннолетним о недопущении совершения преступлений и правонарушений, а также о правилах поведения в общественных местах.

В ходе мероприятия полиция выявила трех подростков, которые распивали алкогольную продукцию и находились на территории общественного места в ночное время без сопровождения законных представителей. В отношении их родителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

«Профилактическая работа в торговых центрах будет продолжена», — сообщила пресс-служба УМВД России по городу Перми.