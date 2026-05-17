В Курортном районе Петербурга прошел 6-й Слет юных друзей пограничников

Мероприятие началось с торжественной церемонии в сквере Пограничников, где участники возложили цветы к бюсту Андрея Ивановича Коробицына. После построения воспитанники кадетских классов и члены отрядов разошлись по локациям согласно маршрутным листам. Ребята соревновались в скорости преодоления полосы препятствий, демонстрировали навыки разборки и сборки учебного оружия, а также точность в стрельбе и метании гранат. Программа слета также включила историческую эстафету и конкурс военно-патриотической песни.