В Подмосковье откроют новые пирсы и набережную на озере Сенеж

Благоустройство береговой линии озера Сенеж в квартале комплексной застройки Тимоново и в парке «Набережная Выстрел» в Московской области ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить их планируют до 1 июля 2026 года, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Так, реконструкция в квартале комплексной застройки Тимоново проходит на участке от пешеходного моста через Сенеж до дома № 16 на Подмосковной улице. После зимнего периода специалисты продолжили установку освещения, монтаж перил и благоустройство прилегающей территории.
Отдельное внимание уделят парку «Набережная Выстрел». На берегу появятся два новых пирса площадью 500 и 133 квадратных метра. Для строительства используют экодоску, рассчитанную на длительную эксплуатацию. На пирсах также разместят 23 малые архитектурные формы, среди которых скамейки и навесы для рыбаков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.