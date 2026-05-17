В Курской области пройдет Неделя предпринимательства

Неделя предпринимательства пройдет с 18 по 23 мая в Курской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Уточняется, что мероприятия приурочены ко Дню российского предпринимательства, который отмечается в стране 26 мая. Так, в центре «Мой бизнес» и на партнерских площадках будут организованы тренинги, семинары, мастер-классы и другие полезные мероприятия.
Например, 19 мая пройдет тренинг по бережливому производству, 22-го — квиз по истории российского предпринимательства. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, а также лица, планирующие начало своего дела. Расписание мероприятий можно увидеть по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.