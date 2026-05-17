В Стерлибашевский район Башкирии приедет «Поезд здоровья»

«Поезд здоровья» будет работать с 18 мая в Стерлибашевском районе Башкирии в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Так, жители отдаленных населенных пунктов смогут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование. В составе передвижного консультативно-диагностического модуля будут работать передвижные центры здоровья, флюорограф и маммограф, а также вести прием узкие специалисты.
«Поезд здоровья» на территории Стерлибашевского района будет работать 18−19 мая в селе Яшерганово, 20−21 мая в селе Янгурча. 22 мая врачи проведут обслелование для жителей деревни Нижний Аллагуват, а 25−26 мая будут работать в селе Кундряк.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.