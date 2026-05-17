В Ростове с 18 по 22 мая пройдут массовые отключения электричества

Ресурсоснабжающая организация проведёт ремонтные работы в разных районах донской столицы. Свет будут отключать с 9:00 до 16:00 или 17:00.18 мая затронет улицы Катаева, Черепахина, Варфоломеева, Малюгиной, Скрыпника, Богданова, 31-ю линию, Подвойского, Городовикова, Школьную, проспект Мира и ряд переулков в Железнодорожном и Пролетарском районах.19 мая — Большая Садовая (дом 73), Орбитальная, Ленина, Сурженская, Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская и другие в Советском и Северном жилых массивах.20 мая — Красноармейская, Доломановский, Гвардейский, Содржества, Зорге, Комарова, Мясникова, 7-я и 9-я линии, 1-я Пролетарская, Орбитальная, Батуринская, 35−39-я линии, Богданова, Сарьяна и ряд улиц в центре и на Западном.21 мая — Комарова, Космонавтов, 35−39-я линии, Богданова, Сарьяна, Брянская, Сочинский, Туапсинский, Булановский, Деревянко, Перекопская, Сапёрный Спуск.