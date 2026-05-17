Народные приметы на 18 мая: сегодня опасно выходить из дома после захода солнца

По народному календарю сегодня Арина Капустница, Рассадница. Праздник выпадает на пору посадок капусты и огурцов. В огородах работали только женщины, так как считалось, что мужское вмешательство погубит урожай. Перед тем, как выйти на грядки, огородницы надевали несколько слоев старой одежды, чтобы иметь сходство с капустой. В этот день старались обходить стороной пни и поваленные деревья, лежащие возле дома или огорода. Их считали естественными преградами для темных сил, через которые нельзя переступать, чтобы не разрушить «защиту».
Сегодня надо приготовить блюдо из капусты и накормить им всех членов семьи, чтобы привлечь здоровье и достаток.
Незамужним сегодня не стоит ходить в гости ко вдовам и взрослым родственникам, не состоящим в браке. По поверью, такие встречи могут привести к одиночеству. Опасно оставлять на ночь грязную посуду — считается, это может лишить членов семьи согласия и благополучия. Из дома после захода солнца сегодня лучше не выходить, чтобы не навлечь на себя различные беды.
Народные приметы на 18 мая:
— если посевы в первые дни после посадки требуют много воды — лето будет засушливым;
— идет дождь — к богатому урожаю хлеба;
— гуси и утки чистят перья у воды — к потеплению.
— хвощ растет обильно — к хорошему урожаю овса.
