Народные приметы на 18 мая: сегодня опасно выходить из дома после захода солнца

По народному календарю сегодня Арина Капустница, Рассадница. Праздник выпадает на пору посадок капусты и огурцов. В огородах работали только женщины, так как считалось, что мужское вмешательство погубит урожай. Перед тем, как выйти на грядки, огородницы надевали несколько слоев старой одежды, чтобы иметь сходство с капустой. В этот день старались обходить стороной пни и поваленные деревья, лежащие возле дома или огорода. Их считали естественными преградами для темных сил, через которые нельзя переступать, чтобы не разрушить «защиту».