Несырьевые компании из Воронежской области увеличили выработку на 27%

Предприятия базовых несырьевых отраслей экономики из Воронежской области повысили эффективность организации рабочих процессов, сотрудники компаний в среднем увеличили выработку на 27%. Всего бережливые технологии внедряют 187 таких компаний-участников федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Региональном центре компетенций (РЦК) Воронежской области.
В процессе непрерывных улучшений предприятия поддерживают эксперты РЦК. Они помогают снизить кадровый дефицит, обеспечить новые темпы роста и передают сотрудникам методики бережливого производства для самостоятельной работы в этом направлении.
«Всех участников проекта мы обучаем непосредственно на местах, а также на отдельной площадке “Фабрика процессов”. Есть возможность пройти обучение на фабрике бесплатно, даже у тех компаний, которые еще не в проекте, а лишь планируют в него вступить», — рассказал директор РЦК Андрей Демидов.
Специально для руководителей предприятий, которые хотят следовать принципам бережливого производства и обмениваться знаниями, откроется клуб «Территория производительности». Новую площадку запустят в мае 2026 года.
«Нам есть чем поделиться: лучшие практики по реализованным проектам, серьезная база знаний от Федерального центра компетенций, дополнительные знания в области производительности, которые мы постоянно прокачиваем», — добавил Андрей Демидов.
В работу по повышению производительности труда вовлечены и все министерства, а также отраслевые ведомства в Воронежской области. Например, главы министерств прошли регистрацию на платформе Производительность.рф, чтобы отслеживать статус реализации различных проектов на предприятиях, знакомиться с лучшими практиками в «Базе знаний».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.