Андрей Корнеев стал чемпионом Европы по самбо

Нижегородцы завоевали три золотые медали из трёх возможных.

Источник: Нижегородская правда

Главные европейские соревнования самбистов завершились в Тбилиси 17 мая. В этот день на высшую ступень пьедестала почёта поднялся борец из Выксы.

Андрей Корнеев выступал в весовой категории до 71 килограмма в классическом самбо. Его соперником по финалу был украинец Роман Трущ. Воспитанник выксунской школы самообороны без оружия разобрался с ним за 1 минуту 12 секунд — 9:0 и досрочная победа.

Напомним, что накануне, в первый соревновательный день чемпионата Европы, золото выиграли Маргарита Барнева из Выксы и Валерий Ергалов из Кстова. Специализация Валерия — боевое самбо.