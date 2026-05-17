Опыт реализации нижегородского городского проекта «Кузница Победы. Город Горький в 1941—1945 гг.» представили в Минске

В рамках Дней Нижнего Новгорода в Минске состоялся обмен опытом по организации проекта, посвященного Великой Отечественной.

Источник: Время

Дискуссионная площадка «Формирование исторической памяти школьников» состоялась на базе средней школы № 170 в Минске в рамках Дней Нижнего Новгорода. В ходе мероприятия нижегородская гимназия № 2 представила опыт реализации городского социально-просветительского проекта «Кузница Победы. Город Горький в 1941—1945 гг.». Об этом рассказали в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

В работе дискуссионной площадки приняли участие более 70 руководителей и педагогов образовательных учреждений Минска, где открыты ресурсные центры по гражданскому и патриотическому воспитанию.

Участники обсудили форматы совместной деятельности по сохранению исторической памяти в образовательных учреждениях городов-побратимов. Особое внимание было уделено изучению семейных историй детей войны, трудового и ратного подвига братских народов, восстановления народного хозяйства в послевоенные годы, страницам истории и культуры народов России и Беларуси. По итогам дискуссии были приняты совместные решения и соглашения о дальнейшем сотрудничестве.