Экспертное сообщество «Флагманы образования» создали в Крыму

Победителей профконкурсов, которые прошли после 1 января 2026 года, принимают без дополнительного отбора.

Более 30 экспертов, в том числе педагоги, управленцы вошли в первый состав сообщества «Флагманы образования», созданного по нацпроекту «Молодёжь и дети» в Крыму. Специалисты будут участвовать в разработке полезных инициатив, сообщили в министерстве образования, науки и молодежи республики.

«Работа экспертного сообщества нацелена на создание возможностей для профессионального и карьерного роста педагогов, их общественного признания, а также на поддержку участников конкурсов и распространение лучших практик. Важно, что мы развиваем это направление в связке с проектом “Флагманы образования” президентской платформы “Россия — страна возможностей”», — отметила заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Екатерина Зубкова.

Присоединиться к сообществу могут действующие педагоги и управленцы. Победителей профессиональных конкурсов, которые прошли после 1 января 2026 года, принимают без дополнительного отбора.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

