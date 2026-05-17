Все принятые нижегородским аэропортом московские рейсы вылетели в столицу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Все 22 направлявшиеся в Москву рейса, изменившие маршрут из-за введенных ограничений и принятые аэропортом Нижнего Новгорода, отправились в пункт назначения, сообщает пресс-служба нижегородской воздушной гавани.
«После снятия ограничений в воздушном пространстве Москвы все рейсы, принятые аэропортом “Чкалов” в качестве запасного, отправились в аэропорты назначения. Всего за текущие сутки было принято 22 рейса», — говорится в публикации в Telegram-канале аэропорта.