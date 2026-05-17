В Калининграде завершают ремонт тротуара вдоль трамвайных путей в районе Бассейной

На участке проспекта Мира в Калининграде завершают ремонт тротуара. Рабочие устраняют недоделки от дома № 142б до улицы Чкалова. Работы выполняло ООО «Мосинжинирринг» за 14,5 миллионов рублей.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, вдоль трамвайных путей уложили плитку, обустроили переходы и остановку. На участке с будущей парковкой ещё стоит техника. Тротуар протянулся от храма Кирилла и Мефодия до трамвайного кольца.
Власти дополнили программу по ремонту тротуаров в Калининграде. На работы выделяют 661 миллион рублей. Всего планируют привести в порядок 41 объект. Ранее в списке было 26 территорий.
