Более 118 тысяч нижегородцев побывали на «Ночи музеев»

В Нижегородской области акция «Ночь музеев» привлекла порядка 118,5 тысячи человек. Соответствующие данные привела руководитель областного Минкульта Наталья Суханова в соцсетях.
В рамках мероприятия, состоявшегося 16 мая, культурные площадки региона подготовили свыше 500 активностей: здесь выступали музыканты, проводились театрализованные туры, читались лекции и работали творческие мастерские.
Наибольшей популярностью у публики пользовался НГХМ, где побывало более 18,4 тысячи гостей, причем около 10 тысяч из них осмотрели Дом губернатора. Еще 17,8 тысячи человек выбрали Нижегородский музей-заповедник, и более 8 тысяч из них присоединились к событиям в филиале «Нижегородский кремль». Также свыше 1100 человек ознакомились с экспозицией «Собор Святых» (6+), а в «Арсенал» заглянули примерно 25 тысяч посетителей.
Если говорить о районах области, то в лидерах по посещаемости оказались чкаловский музей «Русские крылья», а также учреждения, расположенные в Городце и Арзамасе.
