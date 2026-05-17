В Тюменской области откроют институт наставничества для получателей грантов

Институт наставничества для тех, кто выиграл гранты Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), создадут в Тюменской области. Инициатива поможет масштабировать идеи победителей при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Как отметила руководитель проектного офиса ПФКИ в регионе Елена Мхитарян, всего за пять лет гранты получили 232 представителя из Тюменской области. Вместе им удалось привлечь большой поток инвестиций. Теперь их планируется объединить для более масштабных проектов при участии института наставничества.
Примеры подобной кооперации уже есть. Это проекты «Кружевной мурал Тюмени» и «Платки как искусство» — победители конкурса ПФКИ в 2026 году.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.