Какой сегодня праздник: Международный день музеев

Международный день музеев — ежегодный праздник, который отмечают 18 мая. Он призван напомнить о роли музеев как хранителей культурного и исторического наследия, а также подчеркнуть их значение в развитии диалога между культурами и обществами. Традиция отмечать дни, посвященные музеям, зародилась еще в XVIII веке — в Европе и Российской империи проводили тематические мероприятия, связанные с музейными коллекциями. Официальный статус международного праздника событие получило в 1977 году. В этот день многие музеи отменяют плату за посещение, чтобы привлечь как можно больше людей. В России к акции часто присоединяются крупные учреждения, такие как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей. Сотрудники устраивают тематические туры, встречи с хранителями коллекций и реставраторами, рассказывают о новых выставках и исследованиях.
Международный день сирени отмечают ежегодно 18 мая. В этот день родился Леонид Алексеевич Колесников (1893−1968) — советский селекционер‑самоучка. Он вывел более 300 сортов сирени (до наших дней дошли около 50). Среди его творений — знаменитая «Красавица Москвы», признанная одним из красивейших сортов в мире. В 1954 году по его инициативе в Москве на Щелковском шоссе был создан Сиреневый сад, который существует и сегодня. В Европу сирень попала из Османской империи в XVI веке. В дикой природе она растет в Юго‑Восточной Европе (на Балканах и в Венгрии) и Азии (преимущественно в Китае). Запах сирени нельзя синтезировать искусственно — его извлекают только из лепестков. Для получения 1 литра эфирного масла нужно 7 тонн лепестков.
День без грязной посуды — неформальный, шуточный праздник, который призван дать людям возможность отдохнуть от рутинной домашней работы, в частности — от мытья посуды. 18 мая иногда связывают с изобретением посудомоечной машины. В 1886 году американка Джозефина Кокрейн запатентовала первую работающую модель, устав от того, что прислуга разбивает ее коллекционный фарфор во время мытья. Ее изобретение стало важным шагом к облегчению быта и может считаться «духовным предком» этого праздника. По статистике, среднестатистический человек тратит на мытье посуды несколько сотен часов в год — праздник напоминает, что иногда можно делегировать эту задачу или отложить ее.