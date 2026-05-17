Какой сегодня праздник: Международный день музеев

Международный день сирени отмечают ежегодно 18 мая. В этот день родился Леонид Алексеевич Колесников (1893−1968) — советский селекционер‑самоучка. Он вывел более 300 сортов сирени (до наших дней дошли около 50). Среди его творений — знаменитая «Красавица Москвы», признанная одним из красивейших сортов в мире. В 1954 году по его инициативе в Москве на Щелковском шоссе был создан Сиреневый сад, который существует и сегодня. В Европу сирень попала из Османской империи в XVI веке. В дикой природе она растет в Юго‑Восточной Европе (на Балканах и в Венгрии) и Азии (преимущественно в Китае). Запах сирени нельзя синтезировать искусственно — его извлекают только из лепестков. Для получения 1 литра эфирного масла нужно 7 тонн лепестков.