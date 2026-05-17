Сомнолог Казаченко назвал четыре привычки, нарушающие сон

В большинстве случаев бессонницу вызывает образ жизни человека. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Казаченко.
Первым фактором, способствующим проблемам с засыпанием, врач назвал использование гаджетов перед сном. По его словам, время, проведенное у телевизора, компьютера или смартфона, мешает мозгу расслабиться. Второй причиной нарушений сна является высокий уровень тревожности и хроническое напряжение, отметил Казаченко.
— Если человек в течение дня находится в стрессе, организм не способен быстро переключиться в режим ночного отдыха. Со временем ситуация перерастает в хроническую проблему, требующую вмешательства специалиста, — предупредил он.
Третью привычку специалист связал с отсутствием четкого режима. Когда человек засыпает в разное время и пытается «отоспаться» в выходные, его биоритмы сбиваются. Четвертым фактором сомнолог указал на неправильное питание в вечернее время.
— Плотные ужины, тяжелая еда, кофе и алкоголь перед сном перегружают организм и мешают засыпанию, — приводит слова доктора Lenta.ru.
