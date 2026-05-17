Европейские ПХГ обновили антирекорд в мае: Газпром рассказал о текущей ситуации

Подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе демонстрируют антирекорды по закачке газа 12−14 мая, показывая минимальные уровни за всю историю. Об этом сообщил Газпром.
В компании уточнили, что, по данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд — 12, 13 и 14 мая — объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.
Газпром подчеркнул, что прохладная погода в Европе, в том числе в ФРГ, Франции и Нидерландах, существенно замедлила темпы заполнения газовых хранилищ.
Как писал сайт KP.RU, 25 апреля стало известно, что ряд европейских стран в середине весны не прекратили отбор газа из своих ПХГ. По данным Газпрома, в начале третьей декады апреля этого года нетто-отбор газа вели Польша, Бельгия и Болгария.