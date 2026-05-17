Врио главы Брянской области отправил правительство региона в отставку

Правительство Брянской области отправили в отставку. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.
— Объявить об отставке правительства Брянской области. Правительству Брянской области продолжить осуществлять свои полномочия до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области, — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, сказано в указе.
13 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз решил уйти в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял его заявление и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука, с которым провел рабочую встречу. Они обсудили актуальные вопросы и планы на будущее. Что известно о новом главе граничащего с Украиной региона — в материале «Вечерней Москвы».
