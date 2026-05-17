Стало известно, зачем Трамп созвонился с Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает журналист издания Axios Барак Равид.
В соцсети Х он заявил, что данную информацию ему предоставил некий израильский чиновник. По информации источника, американский президент и израильский премьер-министр обсуждали тему вокруг Ирана. Какие именно вопросы были затронуты, не уточняется.
Ранее Дональд Трамп призвал израильского коллегу Ицхака Герцога помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого продолжаются судебные разбирательства. С таким обращением американский лидер выступил в интервью гостелерадиокомпании Kan.
Трамп охарактеризовал Нетаньяху как «премьер-министра военного времени», который должен сосредоточиться на войне, а не отвлекаться на «глупости». Глава Белого дома также заявил, что Израиля не существовало бы, если бы не он и «Биби».