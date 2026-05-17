Калининградки взяли «золото» и «бронзу» на этапе Кубка России по пляжному волейболу

Пары «Локомотива» обыграли соперниц из «Динамо».

Источник: Клопс.ru

Волейболистки калининградского «Локомотива» заняли первое и третье места на втором этапе Кубка России по пляжному волейболу в Волгограде. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 17 мая.

В финале Мария Егорова и Мария Лазуренко победили представительниц «Динамо» Дарью Рудых и Кристину Филимонову. Калининградки выиграли 2:0 — 22:20, 21:16.

В матче за бронзу Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова также обыграли динамовок Полину Тышкевич и Екатерину Шевцову. Встреча завершилась со счётом 2:0, по партиям — 21:16 и 21:17. В клубе отметили, что для «Локомотива» эти награды стали первыми в сезоне.

В сезоне-2025 железнодорожницы Мария Лазуренко и Мария Егорова из закрепились среди лидеров женского пляжного волейбола. Дуэт провёл серию напряжённых матчей с московским «Динамо» и завершил чемпионат России на втором месте.