Калининградки взяли «золото» и «бронзу» на этапе Кубка России по пляжному волейболу

В матче за бронзу Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова также обыграли динамовок Полину Тышкевич и Екатерину Шевцову. Встреча завершилась со счётом 2:0, по партиям — 21:16 и 21:17. В клубе отметили, что для «Локомотива» эти награды стали первыми в сезоне.