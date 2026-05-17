В селе Старые Сосны Самарской области открыли фельдшерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Старые Сосны Клявлинского района Самарской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона. Новое учреждение будет обслуживать более 300 жителей.
Как отметила главный врач Клявлинской центральной районной больницы Нурания Горбунова, новый фельдшерский пункт в селе повысит качество оказания первичной помощи пациентам. Например, используя ЭКГ-аппарат с дистанционной передачей данных, фельдшер сможет снять кардиограмму на дому, в рабочем кабинете и мгновенно передать данные врачу или специалистам центра управления сердечно-сосудистыми рисками. Такая экономия времени поможет спасти пациента, в частности при подозрении на инфаркт.
По данным министерства здравоохранения Самарской области, всего в 2026 году в регионе построят 26 фельдшерских пунктов, два поликлинических отделения. Кроме того, появится еще один офис врача общей практики и современная врачебная амбулатория.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.