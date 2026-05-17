Правительство Брянской области отправлено в отставку. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Егор Ковальчук.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации… постановляю… Объявить об отставке правительства Брянской области», — говорится в документе.
Отмечалось, что правительство Брянской области будет осуществлять свои полномочия до вступления в должность лица, избранного губернатором региона.
Как писал сайт KP.RU, 13 мая президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Брянской области Егора Ковальчука.
Ковальчук является выпускником шестого потока так называемой «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления.