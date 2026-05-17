Папа Римский научился мему «сикс-севен» и стал звездой соцсетей

Папа Римский Лев XIV во время общения с детьми повторил движение из молодежного тренда «six-seven». Видео с понтификом, который делает характерные жесты под популярный мем, быстро разлетелось по соцсетям. Ролик набрал миллионы просмотров и тысячи лайков.
Фразу «6−7» или «six-seven» используют для ответа на любой вопрос без буквального смысла. Среди детей этот тренд вызывает бурную реакцию: при упоминании числа 67 на английском школьники начинают кричать и танцевать.
Папа Римский повторил движение за детьми, и пользователи сети Х активно распространяют этот забавный момент. Некоторые публикации с видео набрали миллионы просмотров. Стоит отметить, что ранее понтифик не был замечен в следовании молодежным трендам.
Ранее Папа Римский Лев XIV предостерег от неосторожного использования искусственного интеллекта как в военной, так и в гражданской сферах. Он считает, что искусственный интеллект не просто новая технология, а самый серьезный вызов в истории. Его смущает, что реальность постепенно подменяется симуляцией.