Папа Римский научился мему «сикс-севен» и стал звездой соцсетей

Ранее Папа Римский Лев XIV предостерег от неосторожного использования искусственного интеллекта как в военной, так и в гражданской сферах. Он считает, что искусственный интеллект не просто новая технология, а самый серьезный вызов в истории. Его смущает, что реальность постепенно подменяется симуляцией.