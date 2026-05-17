Папа Римский научился мему «сикс-севен» и стал звездой соцсетей

Понтифик во время общения с детьми станцевал под популярный тренд, видео собрало миллионы просмотров и тысячи лайков.

Источник: Комсомольская правда

Папа Римский Лев XIV во время общения с детьми повторил движение из молодежного тренда «six-seven». Видео с понтификом, который делает характерные жесты под популярный мем, быстро разлетелось по соцсетям. Ролик набрал миллионы просмотров и тысячи лайков.

Фразу «6−7» или «six-seven» используют для ответа на любой вопрос без буквального смысла. Среди детей этот тренд вызывает бурную реакцию: при упоминании числа 67 на английском школьники начинают кричать и танцевать.

Папа Римский повторил движение за детьми, и пользователи сети Х активно распространяют этот забавный момент. Некоторые публикации с видео набрали миллионы просмотров. Стоит отметить, что ранее понтифик не был замечен в следовании молодежным трендам.

Ранее Папа Римский Лев XIV предостерег от неосторожного использования искусственного интеллекта как в военной, так и в гражданской сферах. Он считает, что искусственный интеллект не просто новая технология, а самый серьезный вызов в истории. Его смущает, что реальность постепенно подменяется симуляцией.

Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
