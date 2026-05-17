Школьники из Багратионовска и Калининграда выиграли всероссийский интеллектуальный турнир «Знание. Игра»

В Москве завершился финал всероссийского интеллектуального турнира «Знание. Игра» среди школьников и.

Источник: Kaliningradnews

студентов колледжей. Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». За победу боролись 355 эрудитов из 71 команды, в том числе из Республики Абхазия.

Финал стал настоящим интеллектуальным марафоном. Он длился больше двух часов. Восемь раундов, более 40 вопросов, каждый шестой — в формате «Что? Где? Когда?». Участники отвечали на вопросы из науки, технологий, литературы, искусства, политики, экономики, истории России, вспоминали великих соотечественников — от физиолога Павлова до полководца Суворова.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что в отборочных этапах участвовали 90 тысяч школьников и студентов колледжей, а конкурс на место в финале составил 253 человека.

Абсолютным победителем стала команда «Наследники Канта» — сборная средней школы Багратионовска и калининградской гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина.

Участники рассказали, что за время выступлений команда сплотилась, получила удовольствие от игры и достигла весомых результатов. Они посоветовали другим не бояться больших успехов, проходить через препятствия и помнить, что сплочённость — главное условие победы.

Победители и призёры получили подарки от партнёров турнира: поездки по России от АНО «Больше, чем путешествие» и сертификаты на обучение от образовательного холдинга Skillbox.

