«Зенит» в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу

Клуб «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу и установил рекорд по этому показателю. В воскресенье, 17 мая, в заключительном матче сезона клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Ростов».
Мяч на 14-й минуте с пенальти забил Александр Соболев. На 73-й минуте с поля был удален защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.
Четыре игрока «Зенита» стали семикратными чемпионами России: вратарь Михаил Кержаков, защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Александр Ерохин и Вильмар Барриос.
Бывший капитан петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает португальского полузащитника Мигела Данни лучшим иностранным игроком за всю историю клуба. Аршавин отметил вклад Данни в успехи команды, отметив его особое место среди многочисленных известных легионеров, выступавших за «Зенит».
Ранее российский спортсмен и вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча 29-го тура Лиги 1 против «Ланса». Футболист совершил восемь сейвов и провел восьмой «сухой» матч сезона. Газета L"Équipe дала ему балл — 9/10.