ФК «Пари Нижний Новгород» занял 15‑е место и вылетел в первую лигу

В Казани в присутствии свыше 12 тысяч зрителей нижегородцам нужна была только победа. Первый тайм в их исполнении получился невнятным, «Рубин» повёл — 1:0. А в начале второго тайма в свои ворота мяч запустил защитник «парижан» Никита Каккоев. На 56-й минуте на поле появился нападающий гостей Вячеслав Грулёв, который буквально за десять минут оформил дубль — 2:2! Увы, добиться больше не удалось. И даже если бы наши выиграли, этого всё равно не хватило бы для стыковых игр, так как махачкалинское «Динамо» дома заработало очко в игре со «Спартаком» (0:0).