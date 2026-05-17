ФК «Пари Нижний Новгород» занял 15‑е место и вылетел в первую лигу

К сожалению, чуда на финише не случилось.

Сегодня в Российской премьер-лиге по футболу состоялся заключительный, 30-й тур. По его итогам вместе с ФК «Сочи» в первую лиги выбывает ФК «Пари Нижний Новгород».

В Казани в присутствии свыше 12 тысяч зрителей нижегородцам нужна была только победа. Первый тайм в их исполнении получился невнятным, «Рубин» повёл — 1:0. А в начале второго тайма в свои ворота мяч запустил защитник «парижан» Никита Каккоев. На 56-й минуте на поле появился нападающий гостей Вячеслав Грулёв, который буквально за десять минут оформил дубль — 2:2! Увы, добиться больше не удалось. И даже если бы наши выиграли, этого всё равно не хватило бы для стыковых игр, так как махачкалинское «Динамо» дома заработало очко в игре со «Спартаком» (0:0).

Итак, «Пари НН» остался на 15-й позиции, соотвественно, летом начнёт сезон уже в первой лиге.

Тройку призёров составили: «Зенит» — 68 очков, «Краснодар» — 66, «Локомотив» — 53.