Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье пройдет 8-й забег «Зарайский Бизон»

Для участников предусмотрено 1200 слотов.

Источник: Национальные проекты России

Экстремальный исторический забег «Зарайский Бизон» пройдет 20 июня в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Регистрация для участников основного старта будет открыта 20 мая на официальной странице события. В этом году маршрут пройдет через восстанавливаемый парк «Редерс Сад». Для участников предусмотрены две категории на выбор: «Экстремальный забег» — маршрут с полным набором препятствий для команд из четырех человек и «Зарайский трейл» — бег по отдельному маршруту по грунтовым дорогам. Всего для участников предусмотрено 1200 слотов.

В этом году организаторы ввели специальный приз для самой быстрой полностью женской команды в экстремальном забеге, а также увеличили количество слотов в категории, где участники бегут вместе со своими собаками. Регистрация проходит на старт «След в след» с питомцами уже открыта. Кроме того, по традиции для всех гостей мероприятия будут организованы бесплатные экскурсии по Зарайскому кремлю.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.