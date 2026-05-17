В Подмосковье пройдет 8-й забег «Зарайский Бизон»

Экстремальный исторический забег «Зарайский Бизон» пройдет 20 июня в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Регистрация для участников основного старта будет открыта 20 мая на официальной странице события. В этом году маршрут пройдет через восстанавливаемый парк «Редерс Сад». Для участников предусмотрены две категории на выбор: «Экстремальный забег» — маршрут с полным набором препятствий для команд из четырех человек и «Зарайский трейл» — бег по отдельному маршруту по грунтовым дорогам. Всего для участников предусмотрено 1200 слотов.
В этом году организаторы ввели специальный приз для самой быстрой полностью женской команды в экстремальном забеге, а также увеличили количество слотов в категории, где участники бегут вместе со своими собаками. Регистрация проходит на старт «След в след» с питомцами уже открыта. Кроме того, по традиции для всех гостей мероприятия будут организованы бесплатные экскурсии по Зарайскому кремлю.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.