В США испугались атак дронов на ЧМ по футболу

Впервые в истории на чемпионат мира пробились сборные Узбекистана, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао. Российская команда, как и прежде, пропустит турнир из-за отстранения отечественного футбола со стороны FIFA и UEFA. Не сыграет на мундиале и Италия — для неё это уже третий пропущенный чемпионат мира подряд.