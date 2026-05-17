Экскурсовод рассказала, что ищут в Волгограде туристы в мае

— В майские праздники наш город всегда становится туристической Меккой. Это уже давно известный и подтвержденный факт, — констатирует Ирина Волкова. — Основной маршрут большинства, конечно, традиционен, ведь для людей принципиален момент — возложить цветы к Вечному огню на главной высоте России. К примеру, в этом году я познакомилась с двумя туристками из Якутии. Отец одной из них воевал связистом в 138-й дивизии Людникова, которая обороняла завод «Баррикады». Прошел всю войну, в 1970-м приезжал в Волгоград на закладку капсулу времени. Сейчас его, увы, уже нет в живых, но дочь прошла по Мамаеву кургану с его портретом и постаралась найти в нашем городе близких его однополчан.