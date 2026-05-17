«Балтика» проиграла «Динамо» в последнем матче сезона

Калининградская «Балтика» проиграла на домашнем поле «Динамо». Встреча в воскресенье, 17 мая, завершилась со счётом 1:2.
В последнем туре первенства РПЛ «Балтика» на своём поле играла с московским «Динамо». После крайне неудачных последних матчей калининградцы потеряли шансы на попадание в тройку и не могли подняться выше пятого места.
Впрочем, прервать безвыигрышную серию подопечные Андрея Талалаева не смогли. Уже на восьмой минуте Артур Гомес открыл счёт. После этого хозяева бросились отыгрываться, но долгое время сделать это не удавалось.
Ответный мяч балтийцы забили только во втором тайме. Прострел с фланга замкнул Дерик Ласерда.
Но удержать даже ничейный результат «Балтика» не смогла. Вскоре, Константин Тюкавин забил гол, который стал победным — 1:2.
В итоге балтийцы снова проиграли и заняли итоговое шестое место. Это лучший результат в истории калининградской команды. До этого самый высокий результат был показан в 1997 году. Тогда «Балтика» стала седьмой.