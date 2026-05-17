Компания из Крыма закупила новые пассажирские автобусы

Предприятие, специализирующееся на ресторанном и досуговом бизнесе в Крыму, освоит новые направления работы после покупки пассажирских автобусов благодаря поручительству местного гарантийного фонда. Подобную поддержку предприниматели региона получают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.
Благодаря приобретенному транспорту предприятие сможет включить в перечень новых услуг аренду междугородних пассажирских автобусов. Как отметили в министерстве экономического развития, другие компании также могут освоить новые направления или масштабировать свои текущие проекты при поддержке Крымского гарантийного фонда. Эта организация предоставляет поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, у которых нет необходимого залогового обеспечения для получения кредитов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.