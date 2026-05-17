В городе Дагестанские Огни обновят центральную библиотеку

Для читателей оборудуют удобные зоны для работы и отдыха и предоставят доступ к электронным ресурсам.

Современное библиотечное пространство откроется на месте централизованной библиотеки в городе Дагестанские Огни. Необходимые ремонтные работы проведут по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.

Центральная библиотека была основана в городе в 1945 году. Сегодня в фонде насчитывается почти 26 тыс. экземпляров книг. Самые лучшие и интересные из них регулярно показывают на различных выставках. Всего в год библиотека обслуживает около 4 тыс. читателей. Для посетителей проводят лекции, семинары, мастер-классы.

Еще больше форматов работы появится после обновления библиотечного пространства. Для читателей оборудуют удобные зоны для работы и отдыха, предоставят доступ к современному оборудованию и электронным ресурсам. Кроме того, фонд пополнят новые издания. Планируется, что модельный формат будет сочетать традиционные функции библиотеки, цифровые технологии, коворкинг-зоны и места для встреч.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
