«Пари НН» покинул Российскую премьер-лигу после матча с «Рубином»

Как писал «Ъ-Приволжье», 11 мая ЦСКА обыграл «Пари НН» на последних минутах матча, встреча завершилась со счетом 2:1. Во время игры болельщики нижегородского клуба подняли на трибунах плакаты в поддержку уволенного главного тренера клуба Алексея Шпилевского. На это вратарь и капитан Никита Медведев с использованием мата заявил, что такие болельщики «Пари НН» не нужны.