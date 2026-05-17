Фестиваль-выставка «ТурПритяжение» откроет туристический сезон в Самаре

Двухдневный фестиваль пройдет 23−24 мая в Самаре и объединит на одной площадке работников турсферы, любителей путешествий и активного образа жизни, сообщили в администрации городского округа. Подобные мероприятия повышают узнаваемость Самарской области и местных достопримечательностей, что соответствует главным целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Для гостей фестиваля выступят артисты, профессиональные мотоциклисты и спортсмены Федерации бокса Самары. Музеи и театры проведут мастер-классы, а самарские бренды представят свои коллекции. На специальной выставке желающие смогут побольше узнать о местных гостиницах, загородных комплексах, экофермах, экскурсионных агентствах. Также различные компании познакомят зрителей с техникой и снаряжением для активного отдыха, сувенирной продукцией и гастрономическими брендами.
В деловой программе запланированы пленарные сессии и круглые столы, в ходе которых участники обсудят актуальные вопросы, презентуют новые маршруты и туристические проекты. Эксперты разберут успешные кейсы продвижения самарского туристского продукта, а лидеры индустрии поделятся своими практическими рекомендациями.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.