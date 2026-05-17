Конец пятилетки в РПЛ: «Пари НН» покидает элитный дивизион

Нижегородский клуб не смог уйти из зоны прямого вылета.

Источник: Время

ФК «Пари Нижний Новгород» вылетает из Российской премьер-лиги (РПЛ). 17 мая встреча с «Рубином» в Казани завершилась со счетом 2:2, и нижегородский клуб не смог покинуть зону прямого вылета из элитного футбольного дивизиона.

До этого нижегородская команда проиграла четыре матча подряд.

22 апреля ФК «Пари НН» уступил принципиальному сопернику «Оренбургу» и откатился в зону вылета из РПЛ. Затем 26 апреля проиграл «Спартаку».

После этого в клубе сменился главный тренер: место Алексея Шпилевского занял Вадим Гаранин.

Однако смена главного наставника не помогла: 3 мая ФК «Пари НН» проиграл «Ахмату», а 11 мая — ЦСКА.

Напомним, что нижегородский клуб держался в РПЛ в течение пяти лет. По итогам сезона 2020/2021 тогда еще «Нижний Новгород» вышел в РПЛ с третьего места, поскольку ФК «Оренбург» не прошел процедуру лицензирования.

Теперь «Пари НН» отправляется в Лигу PARI (ФНЛ).

Как сообщалось ранее, главные тренеры ФК «Пари НН» не держатся на посту более года.