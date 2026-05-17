Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ростелеком» запустит производство умных телевизоров

«Ростелеком» (MOEX: RTKM) планирует начать производство смарт-ТВ, сообщили «Ъ» в компании. Устройства диагональю 24−55 дюймов будут оснащены системой защиты цифрового контента от несанкционированного использования (DRM) от производителя «Электра» и операционной системой «Аврора ТВ» с ИИ-ассистентом. ООО «Электра» — дочерняя компания «Ростелекома», которая производит сервисные платформы и оборудование для операторов связи.

«Ростелеком» (MOEX: RTKM) планирует начать производство смарт-ТВ, сообщили «Ъ» в компании. Устройства диагональю 24−55 дюймов будут оснащены системой защиты цифрового контента от несанкционированного использования (DRM) от производителя «Электра» и операционной системой «Аврора ТВ» с ИИ-ассистентом. ООО «Электра» — дочерняя компания «Ростелекома», которая производит сервисные платформы и оборудование для операторов связи.

Умные телевизоры на базе ОС «Аврора ТВ» защищены от воздействия из-за границы и будут работать с персональными данными согласно российскому законодательству, а также предоставлять бесплатную трансляцию федеральных обязательных каналов без модуля цифрового ТВ и поддерживать нативные и веб-приложения (PWA, CEF).

Первая партия может составить 150−200 тыс. устройств до конца 2026 года. Компания ориентируется преимущественно на госсегмент, но ожидает и спроса со стороны бизнеса и частных пользователей.

Подробнее — в материале «Госсектору покажут телевизор».