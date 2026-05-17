Определились пары стыковых матчей за выход в РПЛ

Сезон Российской Премьер-Лиги 2025/2026 подошёл к своему завершению. По итогам прошедшего чемпионата определились две пары клубов, которые в стыковых матчах поборются за путевки в высший дивизион российского футбола на следующий сезон.

Источник: Life.ru

Расписание стыковых матчей за право участия в РПЛ сезона 2026/2027:

«Урал» встретится с махачкалинским «Динамо». «Ротор» сыграет против «Акрона».

Первые игры запланированы на 20 мая на стадионах команд из Лиги Pari, а ответные поединки пройдут 23 мая.

Ранее сообщалось, что в Первой лиге определились команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ. Московская «Родина» и воронежский «Факел» досрочно обеспечили себе повышение в классе за два тура до конца чемпионата.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

