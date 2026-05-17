В Грозном улучшили условия для пациентов детской больницы

Многофункциональную зону ожидания в виде отдельного здания построили для детской клинической больницы № 2 в Грозном по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики. При проектировании объекта учли современные требования к комфорту пациентов и их сопровождающих.
Теперь в зоне ожидания детской больницы есть просторный зал, женская молельная комната и технические помещения для службы охраны. Строительство объекта стало возможным благодаря Региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
«Выражаем огромную благодарность президенту фонда Аймани Несиевне Кадыровой за оказанную финансовую помощь в строительстве данного объекта. Также хочу отдельно поблагодарить министра здравоохранения Чеченской Республики Адама Руслановича Алханова за содействие в реализации этого проекта, направленного на создание более комфортных условий для жителей республики», — отметил главный врач детской клинической больницы № 2 Мурат Кадиев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.