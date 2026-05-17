Сборная РФ выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по самбо

Тем временем «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу, установив новый рекорд РПЛ. Петербургская команда оформила титул после гостевой победы над «Ростовом» со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Александр Соболев. Форвард реализовал пенальти уже на 14-й минуте, а во втором тайме положение хозяев осложнилось удалением защитника Дмитрия Чистякова. Для «Зенита» это чемпионство стало историческим. Ранее клуб делил первое место по числу титулов со «Спартаком», однако теперь сине-бело-голубые единолично возглавили список самых титулованных команд российского первенства.