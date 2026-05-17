В первом квартале 2026 года Дагестан экспортировал 730 тонн риса

Дагестан экспортировал 730 тонн риса за первые 3 месяца 2026 года, сообщили в администрации главы республики. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Поставки дагестанского риса за рубеж возобновили после пятилетнего перерыва в конце 2025 года. Тогда первые 40 тонн продукции отправили из Кизлярского района республики в Азербайджан. Среди покупателей дагестанского риса в 2026 года — Турция и Таджикистан.
«В рамках “Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации” в Дагестане активно развиваются исследования и технологии в сфере рисоводства. Это связано с государственной поддержкой отрасли, внедрением инновационных методов и сотрудничеством с научными учреждениями», — подчеркнули в администрации главы республики.
Ученые исследуют биологические особенности роста и развития новых перспективных сортов. Также они решают вопросы защиты растений от вредителей и болезней.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.