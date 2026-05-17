Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В первом квартале 2026 года Дагестан экспортировал 730 тонн риса

Среди покупателей такой продукции — Турция и Таджикистан.

Дагестан экспортировал 730 тонн риса за первые 3 месяца 2026 года, сообщили в администрации главы республики. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Поставки дагестанского риса за рубеж возобновили после пятилетнего перерыва в конце 2025 года. Тогда первые 40 тонн продукции отправили из Кизлярского района республики в Азербайджан. Среди покупателей дагестанского риса в 2026 года — Турция и Таджикистан.

«В рамках “Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации” в Дагестане активно развиваются исследования и технологии в сфере рисоводства. Это связано с государственной поддержкой отрасли, внедрением инновационных методов и сотрудничеством с научными учреждениями», — подчеркнули в администрации главы республики.

Ученые исследуют биологические особенности роста и развития новых перспективных сортов. Также они решают вопросы защиты растений от вредителей и болезней.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше