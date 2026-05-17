Алсу обвинила Яна Абрамова в подтасовке на шоу «Голос. Дети»

Российская певица Алсу в ходе шоу «ДОстояние РЕспублики» прокомментировала скандальную ситуацию, которая произошла с ее дочерью Микеллой в шоу «Голос. Дети». Она заявила, что в подтасовке результатов виноват ее бывший муж Ян Абрамов.
— Наверное, эта тема неизбежна. И нужно уже поставить точку. Прошло уже семь лет, но, честно говоря, сердце побаливает. Для меня это был непростой период в жизни, — призналась артистка.
Исполнительница подтвердила, что произошла накрутка голосов в пользу Микеллы.
— Действительно, в финале программы было вмешательство в процесс голосования. Я к этому никакого отношения не имела. И тем более моя дочь Микелла. Более того, когда я поняла, что идет какое-то вмешательство, я пришла домой, посмотрела мужу в глаза и сказала: «Пожалуйста, остановись. Не делай этого», — рассказала Алсу.
По словам знаменитости, ее просьба была проигнорирована, потому что «папа любит свою дочь и хотел сделать как лучше».
— Я хочу извиниться и перед Первым каналом, и перед всеми участниками этого проекта, — сказала певица.
В 2019 году в СМИ появились сообщения, что Абрамов потребовал засекретить результаты проверки онлайн-голосования по причине того, что их обнародование может негативно отразиться на психологическим состоянии его дочери.
