Магнитную бурю прогнозируют в Нижегородской области 18 мая

Жителей Нижегородской области предупредили о магнитной буре, которая ожидается в регионе 18 мая. Прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии.
Буря накроет регион 18 мая с 18:00 до 21:00. Уровень G1 (слабая магнитная буря). После указанного периода ожидается успокоение магнитосферы.
В период магнитной бури стоит уделить особое внимание самочувствию. Специалисты советуют: соблюдать режим сна и отдыха;
избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;
пить достаточно воды;
контролировать артериальное давление (особенно людям с хроническими заболеваниями);
по возможности снизить интенсивность рабочего графика;
придерживаться здорового питания, ограничить кофеин и алкоголь.
Ранее сообщалось, что аномальная жара ожидается в Нижегородской области с 15 по 19 мая.