Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров остаётся под судебным контролем — прокурор Парижа

Во Франции продолжается расследование по делу основателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова, меры судебного контроля с него не сняты. Об этом прокурор Парижа Лор Беко заявила в эфире радио RTL, пишут «Известия» в воскресенье, 17 мая.
Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу", — отметила прокурор.
Беко не уточнила, когда завершится следствие и начнётся рассмотрение дела в суде. Она также добавила, что международные соцсети должны соблюдать европейское законодательство, если работают во Франции.
Павла Дурова задержали во Франции в августе 2024-го. Ему вменяли 12 пунктов, в том числе соучастие в незаконном обороте наркотиков, мошенничестве, отмывании денег и распространении детской порнографии через платформу. По версии следствия, политика конфиденциальности и недостаточная модерация Телеграма могли способствовать совершению преступлений, а сам мессенджер отказывался сотрудничать с властями при их расследовании. В ноябре 2025 года с предпринимателя сняли ограничения на перемещения и разрешили покинуть страну.