Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров остаётся под судебным контролем — прокурор Парижа

Павла Дурова задержали во Франции в августе 2024-го. Ему вменяли 12 пунктов, в том числе соучастие в незаконном обороте наркотиков, мошенничестве, отмывании денег и распространении детской порнографии через платформу. По версии следствия, политика конфиденциальности и недостаточная модерация Телеграма могли способствовать совершению преступлений, а сам мессенджер отказывался сотрудничать с властями при их расследовании. В ноябре 2025 года с предпринимателя сняли ограничения на перемещения и разрешили покинуть страну.