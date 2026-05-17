Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Югре из аварийного жилья за год расселят свыше 3,6 тысячи человек

Это станет возможным, поскольку региону предоставят финансовую поддержку из федерального бюджета.

Более 3,6 тысячи человек расселят из 159 аварийных домов в Югре в 2026 году, сообщил директор регионального департамента строительства и архитектуры Александр Фролов. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Расселение такого числа людей из аварийного жилья станет возможным, поскольку регион получит финансовую поддержку из федерального бюджета. Уточним, что такую помощь в целом окажут 22 субъектам РФ. Автономный округ занимает лидирующую позицию в стране по расселению аварийного жилья, подчеркнули в департаменте внутренней политики региона.

Всего благодаря адресной программе в регионе с сентября 2024 по май 2026 года в современные благоустроенные квартиры переехали более 10,7 тысячи человек. В регионе за этот период расселили 354 аварийных дома.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.