В Югре из аварийного жилья за год расселят свыше 3,6 тысячи человек

Более 3,6 тысячи человек расселят из 159 аварийных домов в Югре в 2026 году, сообщил директор регионального департамента строительства и архитектуры Александр Фролов. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Расселение такого числа людей из аварийного жилья станет возможным, поскольку регион получит финансовую поддержку из федерального бюджета. Уточним, что такую помощь в целом окажут 22 субъектам РФ. Автономный округ занимает лидирующую позицию в стране по расселению аварийного жилья, подчеркнули в департаменте внутренней политики региона.
Всего благодаря адресной программе в регионе с сентября 2024 по май 2026 года в современные благоустроенные квартиры переехали более 10,7 тысячи человек. В регионе за этот период расселили 354 аварийных дома.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.