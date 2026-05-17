«Газпром» рассказал об антирекорде по заполненности газом хранилищ Европы

Европейские подземные хранилища (ПХГ) демонстрируют антирекорды по закачке газа, об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».
Компания со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe) уточнила, что за 12, 13 и 14 мая объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.
«Прохладная погода, пришедшая в Европу, в том числе в Германию, Францию и Нидерланды, значительно замедлила темпы заполнения хранилищ», — говорится в сообщении.
Ранее к 21 апреля ПХГ Евросоюза были заполнены на 30,6%, что оказалось меньше уровней предыдущих трех лет, но близко к показателям 2021−2022 годов.
ПХГ Европы в середине апреля начали работать в режиме нетто-закачки — то есть за сутки в них закачивается больше газа, чем выбирается. Тем не менее темпы восполнения запасов сейчас ниже показателей предыдущих лет, что связано с нехваткой доступного газа на мировом рынке.
2 февраля в ЕС вступил в силу полный запрет на импорт российского газа. По действующим контрактам на трубопроводные поставки газа предусмотрен переходный период с 30 сентября 2027 года.
Москва считает вводимые санкции незаконными. Представитель президента России Дмитрий Песков 30 марта заявлял, что Москва готова и дальше оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые рынки, в том числе для Европы. Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев писал, что принимаемые главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен решения в сфере энергетики ведут к тому, что для нее «наступит зима».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».