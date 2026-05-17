«Газпром» рассказал об антирекорде по заполненности газом хранилищ Европы

ПХГ Европы в середине апреля начали работать в режиме нетто-закачки — то есть за сутки в них закачивается больше газа, чем выбирается. Тем не менее темпы восполнения запасов сейчас ниже показателей предыдущих лет, что связано с нехваткой доступного газа на мировом рынке.