Нижегородский «Буревестник» вышел в финал плей-офф Евразийской ватерпольной лиги

Ватерполистки нижегородского «Буревестника» одержали вторую победу в полуфинальной серии над «Динамо-Уралочкой» из Златоуста и вышли в финал плей-офф Евразийской ватерпольной лиги.
После уверенной домашней победы со счётом 19:13 нижегородки сыграли в гостях не менее мощно и выиграли со счётом 14:8. Первый период остался за хозяйками со счётом 3:2, но перелом в матче случился во второй восьмиминутке, которую нижегородки выиграли со счётом 5:1, и к большому перерыву счёт был 7:4 в пользу «Буревестника».
Третья четверть была равной — 3:3, и 10:7 в пользу наших девушек к заключительному периоду, который ватерполистки нижегородской команды провели очень уверенно и выиграли 4:1, сделав итоговые 14:8 к финальной сирене.
В составе «Буревестника» три мяча в активе Анастасии Адиковой, по два точных броска сделали Дарья Бунакова, Дарья Клюева и Владислава Нечаева, по одному разу взятие ворот праздновали Анна Арбузова, Виктория Гуськова, Светлана Тростина, Татьяна Черкасова и Ульяна Бычкова.
В финале плей-офф Евразийской ватерпольной лиги ватеполистки нижегородского «Буревестника» сыграют против команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из города Кириши Ленинградской области. Серия до двух побед одной из команд начнётся в Нижнем Новгороде матчем 26 мая, после чего команды переедут в Кириши, где сыграют 29 мая. В случае необходимости проведения третьей игры для выявления победителя, она состоится в Нижнем Новгороде 1 или 2 июня.